Кубок сильнейших спортсменов пройдёт в Раубичах и не будет перенесён в Россию

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что Альфа-Банк Кубок сильнейших спортсменов не будет перенесён на другую трассу в России и пройдёт в белорусских Раубичах.

«Ничего не изменилось, соревнования пройдут в Раубичах. Других новостей у меня нет, на данный момент это Белоруссия. Всё по плану», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Ранее Майгуров сообщал, что из-за погодных условий соревнования могут перенести в Россию. Кубок сильнейших спортсменов пройдёт с 15 по 23 февраля в Раубичах, Беларусь. В программу войдут спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт, а также смешанные эстафеты.