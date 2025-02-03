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Кубок сильнейших спортсменов пройдёт в Раубичах и не будет перенесён в Россию

Кубок сильнейших спортсменов пройдёт в Раубичах и не будет перенесён в Россию
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Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что Альфа-Банк Кубок сильнейших спортсменов не будет перенесён на другую трассу в России и пройдёт в белорусских Раубичах.

«Ничего не изменилось, соревнования пройдут в Раубичах. Других новостей у меня нет, на данный момент это Белоруссия. Всё по плану», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Ранее Майгуров сообщал, что из-за погодных условий соревнования могут перенести в Россию. Кубок сильнейших спортсменов пройдёт с 15 по 23 февраля в Раубичах, Беларусь. В программу войдут спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт, а также смешанные эстафеты.

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