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Цибульский заявил, что стадион в Раубичах готов принять Кубок сильнейших спортсменов

Цибульский заявил, что стадион в Раубичах готов принять Кубок сильнейших спортсменов
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Председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цибульский заявил, что стадион в Раубичах готов принять Альфа-Банк Кубок сильнейших спортсменов.

«Сейчас оргкомитет будет принимать окончательное решение по поводу проведения соревнований. Заранее договаривались, что дедлайн — 3 февраля, поэтому точно должны определиться. Но я думаю, что это собрание уже чисто формальное. Думаю, что вероятность проведения соревнований 100 процентов», — приводит слова Цибульского «Матч ТВ».

Ранее глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что Кубок сильнейших спортсменов не будет перенесён на другую трассу в России из-за погодных условий и пройдёт в Белоруссии с 15 по 23 февраля. В программу войдут спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт, а также смешанные эстафеты.

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