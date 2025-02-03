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Стал известен окончательный состав сборной Швеции на чемпионат мира по биатлону — 2025

Стал известен окончательный состав сборной Швеции на чемпионат мира по биатлону — 2025
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Определился окончательный состав сборной Швеции по биатлону на чемпионат мира — 2025, который пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария) с 12 по 23 февраля.

Мужчины:

Йеспер Нелин;
Мартин Понсилуома;
Себастиан Самуэльссон;
Виктор Брандт;
Эмиль Нюквист.

Женщины:

Анна Магнуссон;
Элла Хальварссон;
Эльвира Эберг;
Ханна Эберг;
Юханна Скоттхейм;
Анна-Карин Хейденберг.

Трое биатлонистов, Нюквист, Скоттхейм и Хейденберг, попали в состав команды по итогам чемпионата Европы — 2025, который завершился в воскресенье, 2 февраля, в итальянском Мартелл-валь Мартелло. Анна-Карин Хейденберг выиграла золото соревнований в спринтерской гонке.

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