Стал известен окончательный состав сборной Швеции на чемпионат мира по биатлону — 2025

Определился окончательный состав сборной Швеции по биатлону на чемпионат мира — 2025, который пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария) с 12 по 23 февраля.

Мужчины:

Йеспер Нелин;

Мартин Понсилуома;

Себастиан Самуэльссон;

Виктор Брандт;

Эмиль Нюквист.

Женщины:

Анна Магнуссон;

Элла Хальварссон;

Эльвира Эберг;

Ханна Эберг;

Юханна Скоттхейм;

Анна-Карин Хейденберг.

Трое биатлонистов, Нюквист, Скоттхейм и Хейденберг, попали в состав команды по итогам чемпионата Европы — 2025, который завершился в воскресенье, 2 февраля, в итальянском Мартелл-валь Мартелло. Анна-Карин Хейденберг выиграла золото соревнований в спринтерской гонке.