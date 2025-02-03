Стал известен состав сборной Канады на ЧМ-2025 по биатлону в Ленцерхайде
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Определился состав сборной Канады по биатлону на чемпионат мира — 2025, который пройдёт в швейцарском Ленцерхайде. Туда вошли восемь спортсменов: четыре женщины и четверо мужчин. Чемпионат мира стартует 12 февраля и завершится 23 февраля.
Первым стартом для всех участвующих сборных будет смешанная эстафета, далее – спринтерские дистанции у мужчин и женщин.
Состав сборной Канады на чемпионат мира — 2025 по биатлону:
Мужчины:
- Адам Раннелс;
- Логан Плец;
- Халдан Борглум;
- Захари Конелли.
Женщины:
- Эмма Ландер;
- Надя Мозер;
- Паскаль Паради;
- Шилли Руссо.
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