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«Молния!» Губерниев подтвердил проведение Кубка сильнейших в белорусских Раубичах

«Молния!» Губерниев подтвердил проведение Кубка сильнейших в белорусских Раубичах
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Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев подтвердил информацию о проведении Кубка сильнейших спортсменов по биатлону в белорусских Раубичах в срок.

«Молния! Минск биатлонный будет! Соревнования сильнейших биатлонистов в Раубичах состоятся в срок! Едем в Беларусь, 15 февраля первая гонка!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что из-за погодных условий соревнования могут перенести в Россию. Кубок сильнейших спортсменов пройдёт с 15 по 23 февраля. В программу соревнований войдут спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт, а также смешанные эстафеты.

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