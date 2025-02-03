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Мартен Фуркад отказался возглавить оргкомитет ОИ-2030 из-за разногласий с правительством

Мартен Фуркад отказался возглавить оргкомитет ОИ-2030 из-за разногласий с правительством
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Шестикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад сообщил, что вышел из борьбы за пост главы оргкомитета зимних Олимпийских игр 2030 года. Причиной этого стали разногласия с региональным правительством во Французских Альпах.

«Я присоединился к проекту «Альпы 2030», будучи убеждённым, что Франция — страна, наиболее подготовленная к решению колоссальных задач, стоящих перед зимними видами спорта и, в более широком смысле, перед нашими горными регионами.

Однако существует слишком много разногласий, чтобы можно было спокойно рассматривать эту миссию. Способ управления, видение, территориальная привязка: нам не удалось прийти к согласию по этим основополагающим вопросам. Мои амбиции в отношении этих Игр ясны: они должны соответствовать времени, в полной мере учитывать экологические проблемы и экономические реалии нашей страны.

Это видение не разделяют все заинтересованные стороны в этом вопросе, и я сожалею об этом. Я не могу заставить себя пожертвовать своими убеждениями. В этих условиях я принял трудное решение выйти из дискуссий вокруг президентства», — приводит слова Фуркада L'Equipe.

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