Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

22-летняя Йоханна Пуфф вошла в состав сборной Германии на чемпионат мира по биатлону

22-летняя Йоханна Пуфф вошла в состав сборной Германии на чемпионат мира по биатлону
Комментарии

Биатлонистка Йоханна Пуфф вошла в окончательный состав сборной Германии на чемпионат мира — 2025, который пройдёт в швейцарском Ленцерхайде.

Она обеспечила себе последнее, пятое место в команде благодаря успешному выступлению на чемпионате Европы. В Мартель-Валь Мартелло 22-летняя Пуфф выиграла две золотые медали — в спринте и женской эстафете.

Ранее в состав женской сборной Германии вошли Франциска Пройс, Селина Гротиан, София Шнайдер, Юлия Таннхаймер. Один из лидеров команды Ванесса Фойгт досрочно завершила сезон-2024/2025 из-за проблем со здоровьем. Чемпионат мира пройдёт с 12 по 23 февраля.

Материалы по теме
Стал известен окончательный состав сборной Швеции на чемпионат мира по биатлону — 2025
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android