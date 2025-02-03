22-летняя Йоханна Пуфф вошла в состав сборной Германии на чемпионат мира по биатлону

Биатлонистка Йоханна Пуфф вошла в окончательный состав сборной Германии на чемпионат мира — 2025, который пройдёт в швейцарском Ленцерхайде.

Она обеспечила себе последнее, пятое место в команде благодаря успешному выступлению на чемпионате Европы. В Мартель-Валь Мартелло 22-летняя Пуфф выиграла две золотые медали — в спринте и женской эстафете.

Ранее в состав женской сборной Германии вошли Франциска Пройс, Селина Гротиан, София Шнайдер, Юлия Таннхаймер. Один из лидеров команды Ванесса Фойгт досрочно завершила сезон-2024/2025 из-за проблем со здоровьем. Чемпионат мира пройдёт с 12 по 23 февраля.