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Мартен Фуркад показал милое видео со своим сыном

Мартен Фуркад показал милое видео со своим сыном
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Шестикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад опубликовал в социальных сетях милое видео со своим младшим ребёнком – сыном Хьюго. В кадре Фуркад катается на лыжах, держа улыбающегося Хьюго на плечах.

У Мартена и его возлюбленной Элен трое детей: дочери Манон и Инес, а также сын Хьюго, который родился в ноябре 2022 года.

Фуркад-младший объявил о завершении карьеры в марте 2020 года. Мартен по-прежнему занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых. В 2022 году он был избран членом Международного олимпийского комитета (МОК) как представитель комиссии спортсменов.

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