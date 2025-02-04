Стал известен состав сборной Польши на ЧМ-2025 по биатлону в Ленцерхайде

Определился состав сборной Польши по биатлону на чемпионат мира — 2025, который пройдёт в швейцарском Ленцерхайде. Туда вошли девять спортсменов: пять женщин и четверо мужчин. Чемпионат мира стартует 12 февраля и завершится 23 февраля.

Первым стартом для всех участвующих сборных будет смешанная эстафета, далее – спринтерские дистанции у мужчин и женщин.

Состав сборной Польши по биатлону

Женщины:

Анна Мака;

Йоанна Якела;

Наталья Сидорович;

Дарья Гембицкая;

Камила Жук.

Мужчины:

Фабиан Суходольский;

Марцин Завол;

Конрад Бадач;

Ян Гунка.