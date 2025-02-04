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Стал известен состав сборной Польши на ЧМ-2025 по биатлону в Ленцерхайде

Стал известен состав сборной Польши на ЧМ-2025 по биатлону в Ленцерхайде
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Определился состав сборной Польши по биатлону на чемпионат мира — 2025, который пройдёт в швейцарском Ленцерхайде. Туда вошли девять спортсменов: пять женщин и четверо мужчин. Чемпионат мира стартует 12 февраля и завершится 23 февраля.

Первым стартом для всех участвующих сборных будет смешанная эстафета, далее – спринтерские дистанции у мужчин и женщин.

Состав сборной Польши по биатлону

Женщины:

  • Анна Мака;
  • Йоанна Якела;
  • Наталья Сидорович;
  • Дарья Гембицкая;
  • Камила Жук.

Мужчины:

  • Фабиан Суходольский;
  • Марцин Завол;
  • Конрад Бадач;
  • Ян Гунка.
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