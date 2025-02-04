Клод — о своих результатах на старте сезона: я продолжил в том же духе, что и в декабре

Французский биатлонист 25-летний Эмильен Клод поделился мнением об удачном старте этого сезона.

— В январе вам удалось добиться хороших результатов, заняв индивидуальный подиум на чемпионате мира и одержав победу в эстафете. Оглядываясь назад, какой у вас взгляд на это?

— Все прошло очень быстро. Первая неделя в Оберхофе тем не менее хорошо раскрепостила меня. Я продолжил в том же духе, что и в декабре, и параллельно решил свою проблему с карабином. Конечно, это убедило меня в том, что это всего лишь вопрос времени. Во-вторых, в Рупольдинге я хотел хорошо выступить в индивидуальном зачёте. Я знал, что неделя может закончиться очень быстро и что нужно сделать, чтобы претендовать на масс-старт в воскресенье.

В конце концов я обнаружил, что участвую во всех гонках, добиваюсь своего первого подиума, своей первой эстафеты и своей первой победы в эстафете. Это была исключительная неделя. Несмотря на усталость и умственный износ, я также рад, что смог закончить январь в хорошей форме на лыжах в Антхольце. Этот месяц сулит хорошие перспективы на будущее! — приводит слова биатлониста Nordic.

Эмильен Клод занял второе место в индивидуальной гонке на 20 км в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Рупольдинге (Германия). Он является первым в истории французским чемпионом юношеских Олимпийских игр по биатлону. В 2016 году он стал победителем спринтерской гонки на Играх в Лиллехаммере (Норвегия). Также Клод — пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров.