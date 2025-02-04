Клод — о первом в карьере подиуме на этапах Кубка мира: мне потребовались годы

Французский биатлонист 25-летний Эмильен Клод поделился своими впечатлениями от первого в карьере подиума на этапах Кубка мира.

— Этот подиум, завоёванный на индивидуальном этапе в Рупольдинге (Германия), является для вас большим достижением в карьере?

— Да, это большой шаг вперёд. Мне потребовались годы, чтобы подняться по последним ступенькам: поднимался на одну, а затем снова спускался на две. А вот в январе 2025 года я внезапно поднялся на несколько ступеней сразу. Это произошло очень быстро, но в этом нет ничего удивительного. Моё время катания на лыжах было хорошим, и я знал, что достаточно одной гонки, в которой всё сложится, чтобы добиться хорошего результата. Я думал, что начну с церемонии возложения цветов, прежде чем сразу подняться на вторую ступень. Но в этом вся прелесть биатлона, — приводит слова биатлониста Nordic.

Эмильен Клод занял второе место в индивидуальной гонке на 20 км в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Рупольдинге (Германия).