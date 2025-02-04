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«Я был полон решимости». Клод — о победе в эстафете на КМ со своим братом Фабьеном Клодом

«Я был полон решимости». Клод — о победе в эстафете на КМ со своим братом Фабьеном Клодом
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Французский биатлонист 25-летний Эмильен Клод рассказал о своих ощущениях от победы сборной Франции в эстафете на Кубке мира. Вместе с Эмильеном Клодом в сборной выступал его брат Фабьен Клод.

— Несколько дней спустя после индивидуальной победы вы выиграли эстафету вместе со своим старшим братом Фабьеном Клодом.
— Это был особенный момент. Утром перед эстафетой я был гораздо более напряжён, чем обычно, хотя всё было в порядке. Я был полон решимости наконец провести эту первую эстафету на Кубке мира и передать эстафету Фабьену в хорошем положении, чтобы мы могли, по крайней мере, потом подняться на подиум. Хорошо настроить команду и увидеть, как всё складывается к концу гонки и что мы побеждаем, было здорово. Кроме того, это было историческое событие, поскольку сборная Франции одержала победу в третий раз подряд. Это был отличный опыт! — приводит слова биатлониста Nordic.

17 января мужская сборная Франции выиграла эстафету 4x7,5 км в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия).

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