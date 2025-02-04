Клод — о завершении карьеры братьев Бё: они были золотыми парнями

Французский биатлонист 25-летний Эмильен Клод поделился мнением о завершении карьеры олимпийских чемпионов, братьев Йоханнеса и Тарьейя Бё.

— В январе этого года Йоханнес Бё и Тарьей Бё объявили о завершении своей карьеры. Как вы отреагировали на это?

— Я всегда немного думал о том, что они собираются остановиться в одно и то же время. Это семейная история — братья и сестры, у нас немного похожая ситуация. Они были золотыми парнями и хорошим примером для нас в течение последних 15 лет. Мы их фанаты! То, что я смог развиваться вместе с ними на протяжении нескольких лет, невероятно. Они останутся громкими именами в истории биатлона.

Этой зимой мне удалось соревноваться с Йоханнесом во время спринта в Контиолахти, и я был очень рад этому. Когда рядом твой кумир, это хорошая память, которую ты сохранишь на всю жизнь! Сначала нам было грустно, но они же не умерли (смеётся). Мы должны завершить карьеру с такой же успешностью; мы можем сделать это на вершине, — приводит слова биатлониста Nordic.

Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, объявил о своём решении 18 января по окончании сезона-2024/2025. Тарьей Бё, трёхкратный олимпийский чемпион, объявил о завершении карьеры после победы в спринте на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антхольц-Антерсельве 24 января.