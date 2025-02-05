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«Политическая война — настоящий позор». Фийон Майе — о выборах главы оргкомитета ОИ-2030

«Политическая война — настоящий позор». Фийон Майе — о выборах главы оргкомитета ОИ-2030
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Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Кентен Фийон Майе жёстко высказался о неопределённости в выборе главы оргкомитета зимних Олимпийских игр — 2030, которые пройдут во Франции.

«Мне жаль, что всё так затягивается, особенно выборы главы проекта. Эта политическая война — настоящий позор. В моих глазах это просто соревнование эго, которому не место на таком мероприятии, где мы собираемся представлять Францию. Надеюсь, что оргкомитет будет создан, будет хорошая организация и что мы покажем силу Франции, как мы смогли сделать на Олимпиаде-2024», — приводит слова Фийона Майе Ski-Nordique.

Ранее стало известно, что прославленный французский биатлонист Мартен Фуркад отказался от поста главы оргкомитета Игр-2030 из-за разногласий с властями.

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