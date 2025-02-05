Во Франции оценили шансы Гигонна, Шово и Боте в борьбе за путёвку на ЧМ-2025 по биатлону

Бывший тренер сборной Франции по биатлону Фредерик Жан высказался о Жилон Гигонна, Софи Шово и Поле Боте, являющимися претендентками на единственную путёвку на чемпионат мира — 2025. Окончательный состав женской сборной Франции будет назван после этапа Кубка IBU в Риднау (Италия), который пройдёт с 5 по 8 февраля.

«У каждой из них своё лицо. Есть Жилон Гигонна, которая выступала на чемпионате Европы после болезни и пыталась восстановить свои силы. Там ей было тяжело участвовать в гонках, но она отдохнула после первенства и уже стала победительницей на этапе Кубка IBU.

Софи Шово остаётся на хорошем счету после чемпионата Европы, даже учитывая ошибки в стрельбе. Она подходит к Риднау с желанием исправиться за промахи, допущенные на прошлой неделе.

Пола Боте победила на этапе Кубка мира в январе и могла бы закрыть вопрос с попаданием на чемпионат мира, но она не смогла подтвердить свои результаты в других гонках. Теперь ей придётся сделать это на Кубке IBU», — приводит слова Жана Nordic Magazine.

Чемпионат мира по биатлону — 2025 пройдёт с 12 по 23 февраля в Ленцерхайде (Швейцария).