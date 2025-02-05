Дмитрий Губерниев: легендарный Уле-Эйнар Бьорндален тренируется в Минске!!!

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что бывший биатлонист восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален в данный момент находится в Минске.

«Легендарный Уле-Эйнар Бьорндален тренируется в Минске!!! Наш Корр Маша Коробова с оператором подсмотрели!!! Интересно, увидимся на биатлоне в Раубичах???? Поговорим???» — написал Губерниев на своей странице в телеграм-канале.

Фото: скриншот видео из тг-канала Дмитрия Губерниева

Фото: скриншот видео из тг-канала Дмитрия Губерниева

Фото: скриншот видео из тг-канала Дмитрия Губерниева

Отметим, что супругой Бьорндалена является четырёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира белоруска Дарья Домрачева.

С 15 по 23 февраля в Раубичах пройдёт Кубок сильнейших спортсменов, в котором выступят лучшие российские и белорусские биатлонисты.