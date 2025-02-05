Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Дмитрий Губерниев: легендарный Уле-Эйнар Бьорндален тренируется в Минске!!!

Дмитрий Губерниев: легендарный Уле-Эйнар Бьорндален тренируется в Минске!!!
Комментарии

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что бывший биатлонист восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален в данный момент находится в Минске.

«Легендарный Уле-Эйнар Бьорндален тренируется в Минске!!! Наш Корр Маша Коробова с оператором подсмотрели!!! Интересно, увидимся на биатлоне в Раубичах???? Поговорим???» — написал Губерниев на своей странице в телеграм-канале.

Фото: скриншот видео из тг-канала Дмитрия Губерниева

Фото: скриншот видео из тг-канала Дмитрия Губерниева

Фото: скриншот видео из тг-канала Дмитрия Губерниева

Отметим, что супругой Бьорндалена является четырёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира белоруска Дарья Домрачева.

С 15 по 23 февраля в Раубичах пройдёт Кубок сильнейших спортсменов, в котором выступят лучшие российские и белорусские биатлонисты.

Материалы по теме
Цибульский заявил, что стадион в Раубичах готов принять Кубок сильнейших спортсменов
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android