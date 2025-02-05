Фийон Майе заявил о желании выиграть первое в карьере личное золото чемпионата мира

Двукратный олимпийский чемпион Кентен Фийон Майе рассказал, что надеется выиграть в Ленцерхайде (Швейцария) первое в карьере личное золото чемпионата мира. В активе француза пять золотых медалей, которые были завоёваны в командных гонках. Он дважды становился вторым в личных дисциплинах.

«Цель — завоевать личное золото, которого не хватает в моей копилке. Я бы хотел личную победу в любой из гонок, но если бы мог выбирать, то предпочёл бы пасьют или масс-старт. Именно там я получаю больше удовольствия.

Также хочу выиграть один или ещё несколько титулов в эстафете. Мы хорошо выступали в мужской эстафете, так что наверняка сможем повторить это и в миксте», — приводит слова Фийона Майе Nordic Magazine.