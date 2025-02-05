Французская биатлонистка Каролин Коломбо объявила о завершении карьеры

Французская биатлонистка серебряный призёр ЧЕ-2021 Каролин Коломбо объявила об уходе из профессионального спорта. Об этом она рассказала на своей странице в социальных сетях.

«Пришло время закрыть драгоценную главу моей жизни, завершив биатлонную карьеру. Это решение было продиктовано проблемами со здоровьем. Оглядываясь назад, на свои 58 гонок на Кубке мира, я испытываю огромную благодарность. Больше всего меня трогают не гонки или медали, а незабываемые встречи. Каждая улыбка, поддержка и мгновение сформировали меня той, кем я являюсь сегодня. Горжусь тем, к чему я пришла и теми связями, которые обрела за эти годы.

Я не расстаюсь с биатлоном навсегда. Всё равно буду хранить воспоминания в своём сердце. Спасибо всем, кто принимал участие в этом путешествии. Ваша поддержка была моей самой большой победой», — написала Коломбо в социальных сетях.

Лучшим результатом биатлонистки на КМ стало пятое место в масс-старте на этапе в Эстерсунде (Швеция) в сезоне-2022/2023.