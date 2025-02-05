«Всё или ничего». Эрик Перро — о планах на грядущий ЧМ-2025 в Швейцарии

Французский биатлонист чемпион мира Эрик Перро высказался об амбициях на предстоящий чемпионат мира по биатлону — 2025 в швейцарском Ленцерхайде (Швейцария).

«Весь год я борюсь за общий зачёт. За участие в чемпионате мира мы больше не получаем очки. Золото или ничего, даже если ещё есть серебряная и бронзовые медали. Быть четвёртым — всё равно что быть 80-м. Это мало что меняет.

Всё или ничего. Я нацелен на золото в этом году, но не сильно буду разочарован, если уеду без него. В личных гонках я стремлюсь только к золоту, но моя цель — продолжать строить свою карьеру на стабильности», — приводит слова Перро Nordic Magazine.

ЧМ-2025 по биатлону пройдёт с 12 по 23 февраля.