«Сомнение всё ещё присутствует». Фийон Майе — о своих перспективах на Олимпиаде-2026

Двукратный олимпийский чемпион 2022 года французский биатлонист Кентен Фийон Майе высказался о своих ощущениях от предстоящего олимпийского сезона-2025/2026.

«У меня были сомнения относительно моих физических и психологических возможностей. Смогу ли я вернуться тем же спортсменом, каким был в 2022 году? Это сомнение всё ещё присутствует, особенно с учётом того, что мне 32 года, а это возраст, когда большинство биатлонистов заканчивает карьеру. Но хорошая новость в том, что я нахожу ощущения, которые позволят мне выиграть гонки и даже «Хрустальный глобус». Это обнадёживает и очень мотивирует на олимпийский сезон», — приводит слова Фийона Майе Nordic Magazine.