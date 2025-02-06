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«Сомнение всё ещё присутствует». Фийон Майе — о своих перспективах на Олимпиаде-2026

«Сомнение всё ещё присутствует». Фийон Майе — о своих перспективах на Олимпиаде-2026
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Двукратный олимпийский чемпион 2022 года французский биатлонист Кентен Фийон Майе высказался о своих ощущениях от предстоящего олимпийского сезона-2025/2026.

«У меня были сомнения относительно моих физических и психологических возможностей. Смогу ли я вернуться тем же спортсменом, каким был в 2022 году? Это сомнение всё ещё присутствует, особенно с учётом того, что мне 32 года, а это возраст, когда большинство биатлонистов заканчивает карьеру. Но хорошая новость в том, что я нахожу ощущения, которые позволят мне выиграть гонки и даже «Хрустальный глобус». Это обнадёживает и очень мотивирует на олимпийский сезон», — приводит слова Фийона Майе Nordic Magazine.

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