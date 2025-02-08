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Жаклен, Перро и Симон побегут спринт на Кубке Франции перед отъездом на ЧМ-2025

Жаклен, Перро и Симон побегут спринт на Кубке Франции перед отъездом на ЧМ-2025
Жулия Симон
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Основные мужская и женские сборные Франции примут участие в национальных соревнованиях накануне чемпионата мира — 2025 в швейцарском Ленцерхайде. Об этом сообщили в Nordic Magazine.

В субботу, 8 февраля, в Ла-Фекле состоятся спринтерские гонки на Кубке Франции. В женской гонке на 7,5 км выступят Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше, Жанна Ришар и Осеан Мишлон. В мужском старте на 10 км побегут Эмильен Жаклен, Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Фабьен и Эмильен Клод, а также Антонен Гигонна.

Отмечается, что лидер женской команды — Лу Жанмонно — готовится к главному старту сезона по индивидуальной программе, поэтому и отсутствует на внутреннем старте. Она находится в Италии.

ЧМ-2025 начнётся 12 февраля.

Календарь чемпионата мира по биатлону - 2025
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