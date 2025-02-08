Жаклен, Перро и Симон побегут спринт на Кубке Франции перед отъездом на ЧМ-2025

Основные мужская и женские сборные Франции примут участие в национальных соревнованиях накануне чемпионата мира — 2025 в швейцарском Ленцерхайде. Об этом сообщили в Nordic Magazine.

В субботу, 8 февраля, в Ла-Фекле состоятся спринтерские гонки на Кубке Франции. В женской гонке на 7,5 км выступят Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше, Жанна Ришар и Осеан Мишлон. В мужском старте на 10 км побегут Эмильен Жаклен, Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Фабьен и Эмильен Клод, а также Антонен Гигонна.

Отмечается, что лидер женской команды — Лу Жанмонно — готовится к главному старту сезона по индивидуальной программе, поэтому и отсутствует на внутреннем старте. Она находится в Италии.

ЧМ-2025 начнётся 12 февраля.