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Эмильен Жаклен рассказал, как провёл время перед чемпионатом мира по биатлону — 2025

Эмильен Жаклен рассказал, как провёл время перед чемпионатом мира по биатлону — 2025
Эмильен Жаклен
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Французский биатлонист двукратный призёр Олимпиады и четырёхкратный чемпион мира Эмильен Жаклен рассказал, как провёл время между этапом Кубка мира в Антхольце (Италия) и предстоящим чемпионатом мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Он отдохнул и набрался сил.

«Две недели, проведённые дома, позволили мне хорошо восстановиться. В физическом плане на Кубке мира у меня всё было в порядке. Мне просто нужна была свежесть, и я её обрёл», — приводит слова спортсмена Nordic Magazine.

Ранее стало известно, что основные мужская и женские сборные Франции примут участие в национальных соревнованиях накануне чемпионата мира — 2025 в швейцарском Ленцерхайде. В женской гонке на 7,5 км выступят Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше, Жанна Ришар и Осеан Мишлон. В мужском старте на 10 км побегут Эмильен Жаклен, Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Фабьен и Эмильен Клод, а также Антонен Гигонна.

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