IBU назвал пять биатлонистов, за которыми нужно следить на чемпионате мира — 2025
Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал список из пяти биатлонистов, на которых стоит обратить внимание на предстоящем чемпионате мира — 2025. Турнир пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария) с 12 по 23 февраля.
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — олимпийский чемпион в мужской эстафете, шестикратный чемпион мира. Он впервые приедет на чемпионат в ранге лидера общего зачёта Кубка мира. В прошлом году он завоевал золото в спринте и серебро в гонке преследования и мог легко уйти с шестью медалями. После того как прошлым летом норвежец сменил приклад винтовки, он вернулся в форму и поднимался на подиум в последних четырёх личных гонках, в том числе одержал две победы. Стрельба Лагрейда на Кубке мира является лучшей, и это, в сочетании с его невозмутимостью, спокойствием и решительной сосредоточенностью, делает его главным претендентом на медали. Лучшие шансы на медали: спринт, гонка преследования, масс-старт, индивидуальная гонка, эстафета
- Томмазо Джакомель (Италия) — призёр чемпионатов мира в эстафете и сингл-миксте. Томми достиг пика формы как раз в нужный момент, трижды подряд поднявшись на подиум, в том числе выиграв масс-старт в Рупольдинге. Лучшие шансы на медали: спринт, гонка преследования.
- Йоханнес Бё (Норвегия) — пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира. Возможно, в последние недели у него были трудности, но он будет готов к соревнованиям в Ленцерхайде. Лучшие шансы на медали: спринт, гонка преследования, масс-старт, эстафета.
- Эрик Перро (Франция) — чемпион мира — 2024 в смешанной эстафете. Восходящая звезда французской сборной. Несмотря на то что в этом сезоне он поднялся на подиум только однажды, он семь раз финишировал в первой десятке, что говорит о его стабильности. Перро — ключевой биатлонист сборной Франции, он ни разу не промахнулся в этом сезоне в эстафетах. Наилучшие шансы на медаль: гонка преследования, масс-старт, эстафета.
- Тарьей Бё (Норвегия) — трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира. Его многолетний опыт и 26 медалей чемпионатов мира говорят о многом. Если учесть его способность справляться с трудностями, этот финальный чемпионат мира может поставить восклицательный знак в карьере Тарьея. Наилучшие шансы на медаль: гонка преследования, масс-старт, эстафета.
Комментарии