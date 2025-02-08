IBU назвал пять биатлонистов, за которыми нужно следить на чемпионате мира — 2025

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал список из пяти биатлонистов, на которых стоит обратить внимание на предстоящем чемпионате мира — 2025. Турнир пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария) с 12 по 23 февраля.