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Уле-Эйнар Бьорндален объяснил, почему норвежские спортсмены добиваются успехов

Уле-Эйнар Бьорндален объяснил, почему норвежские спортсмены добиваются успехов
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Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, почему норвежские биатлонисты и лыжники являются крайне успешными спортсменами.

«Мы строили всё шаг за шагом. У нас было несколько хороших талантов и прежде всего лучшая система. В целом у нас небольшая страна, но население знает, чего хочет, и идёт на всё, когда решает достичь цели. Мы не думаем о последствиях, которые могут возникнуть, можем пойти на большой риск. Мы можем очень рано бросить школу или работу, чтобы посвятить себя карьере. В 16 лет я уехал из дома, чтобы заниматься лыжными гонками в Гейло, в двух с половиной часах езды от дома.

В отличие от других стран, мы не привязаны к армии или таможне, у нас нет запасного варианта, когда мы начинаем спортивную карьеру, нет безопасности. Если что-то пойдёт не так, будет опасно. Это осознание заставляет по-настоящему хотеть добиться успеха, делать всё возможное для этого», — приводит слова Бьорндалена Ski-Nordique.

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