Чемпионат мира — 2025 по биатлону: календарь гонок, где смотреть

В среду, 12 февраля, стартует чемпионат мира — 2025 по биатлону. Он пройдёт в швейцарском Ленцерхайде. В рамках программы турнира будут разыграны 12 комплектов медалей: 8 — в личных гонках, 4 — в эстафетах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира:

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). Расписание

12 февраля, 16:30 — смешанная эстафета.

14 февраля, 17:05 — женский спринт, 7,5 км.

15 февраля, 17:05 — мужской спринт, 10 км.

16 февраля, 14:05 — женская гонка преследования, 10 км.

16 февраля, 17:05 — мужская гонка преследования, 12,5 км.

18 февраля, 17:05 — женская индивидуальная гонка, 15 км.

19 февраля, 17:05 — мужская индивидуальная гонка, 20 км.

20 февраля, 18:05 — сингл-микст.

22 февраля, 14:05 — женская эстафета, 4х6 км

22 февраля, 17:05 — мужская эстафета, 4х7,5 км.

23 февраля, 15:45 — женский масс-старт, 12,5 км.

23 февраля, 18:05 — мужской масс-старт, 15 км.

В России посмотреть онлайн чемпионат мира по биатлону можно на сервисе Okko. Российские биатлонисты участвовать в ЧМ-2025 не будут.