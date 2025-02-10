IBU перечислил пять биатлонисток, за которыми нужно следить на чемпионате мира — 2025

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал список из пяти биатлонисток, на которых стоит обратить внимание на предстоящем чемпионате мира — 2025. Соревнования пройдут в Ленцерхайде (Швейцария) с 12 по 23 февраля.

Франциска Пройс (Германия). Её лучшая в карьере стрельба 92% в сочетании с растущей уверенностью должна принести ей несколько медалей. 30-летняя спортсменка может не выиграть все соревнования, но пять медалей не станут сюрпризом. Лучшие шансы на медали: спринт, пасьют, масс-старт, индивидуальная гонка, эстафета. Лу Жанмонно (Франция). Стабильность — визитная карточка Жанмонно. Сосредоточенность, стабильность и успех на высоте сулят хорошие результаты на ЧМ. Лучшие шансы на медали: спринт, пасьют, индивидуальная гонка, масс-старт, эстафеты. Эльвира Эберг (Швеция). Она никогда не выигрывала личные медали ЧМ. Если её цикл взлётов и падений продолжится, Ленцерхайде должен стать взлётом. Лучшие шансы на медали: пасьют, масс-старт, эстафеты. Жулия Симон (Франция). Она остаётся эстафетным бойцом, всегда борется за пьедестал. Прогресс в стрельбе снова принесёт ей несколько наград. Лучшие шансы на медали: пасьют, масс-старт, эстафеты. Жанна Ришар (Франция). Если кто-то и готов к большому медальному прорыву, так это она. Лучшие шансы на медали: пасьют, масс-старт, эстафета.