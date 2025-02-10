Чемпионат мира по биатлону — 2025: расписание трансляций по телевизору, где смотреть
В среду, 12 февраля, стартует чемпионат мира по биатлону — 2025. Он пройдёт в швейцарском Ленцерхайде. Трансляции всех 12 гонок чемпионата будет показывать онлайн-сервис Okko. Российские телеканалы транслировать соревнования не будут.
Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). Расписание трансляций
- 12 февраля, 16:30 — смешанная эстафета
- 14 февраля, 17:05 — женский спринт, 7,5 км
- 15 февраля, 17:05 — мужской спринт, 10 км
- 16 февраля, 14:05 — женская гонка преследования, 10 км
- 16 февраля, 17:05 — мужская гонка преследования, 12,5 км
- 18 февраля, 17:05 — женская индивидуальная гонка, 15 км
- 19 февраля, 17:05 — мужская индивидуальная гонка, 20 км
- 20 февраля, 18:05 — сингл-микст
- 22 февраля, 14:05 — женская эстафета, 4х6 км
- 22 февраля, 17:05 — мужская эстафета, 4х7,5 км
- 23 февраля, 15:45 — женский масс-старт, 12,5 км
- 23 февраля, 18:05 — мужской масс-старт, 15 км
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