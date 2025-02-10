Чемпионат мира по биатлону — 2025: расписание трансляций по телевизору, где смотреть

В среду, 12 февраля, стартует чемпионат мира по биатлону — 2025. Он пройдёт в швейцарском Ленцерхайде. Трансляции всех 12 гонок чемпионата будет показывать онлайн-сервис Okko. Российские телеканалы транслировать соревнования не будут.

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). Расписание трансляций