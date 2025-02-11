Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален, рассказал, чем Йоханнес Бё отличается от Эмиля Свендсена и его самого.

«Я хорошо знаю их обоих. В чем-то мы очень похожи, в чем-то – нет. Эмиль был невероятно талантливым спортсменом, но очень специфическим в мире биатлона. Он жил только биатлоном, постоянно, без перерывов.

Я, например, любил и другие виды спорта – бег, велосипед, скалолазание… А он жил только ради биатлона! Насколько я знаю, сейчас он немного играет в гольф – и всё.

Йоханнес, возможно, самый большой талант, который когда-либо был в Норвегии. Я говорю это, потому что он не тренируется так много, но при этом невероятно силен – и физически, и ментально, что бы ни происходило.

Он хорошо себя знает, понимает, что нужно его организму. Сравнивать нас всех сложно, но под давлением мы всегда были сильны. Когда уровень соревнований повышался – мы всегда были там, где нужно», — приводит слова Бьорндалена Ski-Nordique.

Напомним, в январе 2025 года 31-летний Йоханнес Бё неожиданно объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2024/2025.

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