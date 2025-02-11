Состав сборной Норвегии на чемпионат мира — 2025 по биатлону

В среду, 12 февраля, стартует чемпионат мира — 2025 по биатлону. Он пройдёт в швейцарском Ленцерхайде. В рамках программы турнира будут разыграны 12 комплектов медалей: 8 — в личных гонках, 4 — в эстафетах.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом одной из команд-фаворитов соревнований — сборной Норвегии:

Мужчины:

Йоханнес Бё;

Стурла Холм Легрейд;

Тарьей Бё;

Вебьёрн Сёрум;

Эндре Стрёмсхейм;

Мартин Улдаль.

Женщины:

Ингрид Ландмарк Тандреволд;

Марен Ельмесет Киркеэйде;

Каролин Оффигстад Кноттен;

Ида Льен;

Рагнхильд Фемстейневик.

ЧМ-2025 продлится до 26 февраля. В России посмотреть онлайн чемпионат мира по биатлону можно на сервисе Okko. Российские биатлонисты участвовать в ЧМ-2025 не будут.