Состав сборной Норвегии на чемпионат мира — 2025 по биатлону
В среду, 12 февраля, стартует чемпионат мира — 2025 по биатлону. Он пройдёт в швейцарском Ленцерхайде. В рамках программы турнира будут разыграны 12 комплектов медалей: 8 — в личных гонках, 4 — в эстафетах.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом одной из команд-фаворитов соревнований — сборной Норвегии:
Мужчины:
- Йоханнес Бё;
- Стурла Холм Легрейд;
- Тарьей Бё;
- Вебьёрн Сёрум;
- Эндре Стрёмсхейм;
- Мартин Улдаль.
Женщины:
- Ингрид Ландмарк Тандреволд;
- Марен Ельмесет Киркеэйде;
- Каролин Оффигстад Кноттен;
- Ида Льен;
- Рагнхильд Фемстейневик.
ЧМ-2025 продлится до 26 февраля. В России посмотреть онлайн чемпионат мира по биатлону можно на сервисе Okko. Российские биатлонисты участвовать в ЧМ-2025 не будут.
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