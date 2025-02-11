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Состав сборной Франции на чемпионат мира — 2025 по биатлону

Состав сборной Франции на чемпионат мира — 2025 по биатлону
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В среду, 12 февраля, стартует чемпионат мира — 2025 по биатлону. Он пройдёт в швейцарском Ленцерхайде. В рамках программы турнира будут разыграны 12 комплектов медалей: 8 — в личных гонках, 4 — в эстафетах.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом одной из команд-фаворитов соревнований — сборной Франции:

Мужчины:

Женщины:

  • Лу Жанмонно.
  • Жулия Симон.
  • Жанна Ришар.
  • Жюстин Бреза-Буше.
  • Осеан Мишлон.
  • Софи Шово.

ЧМ-2025 продлится до 26 февраля. В России посмотреть онлайн чемпионат мира по биатлону можно на сервисе Okko. Российские биатлонисты участвовать в ЧМ-2025 не будут.

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