Состав сборной Франции на чемпионат мира — 2025 по биатлону

В среду, 12 февраля, стартует чемпионат мира — 2025 по биатлону. Он пройдёт в швейцарском Ленцерхайде. В рамках программы турнира будут разыграны 12 комплектов медалей: 8 — в личных гонках, 4 — в эстафетах.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом одной из команд-фаворитов соревнований — сборной Франции:

Мужчины:

Эмильен Жаклен.

Эрик Перро.

Кентен Фийон Майе.

Антонен Гигонна.

Фабьен Клод.

Эмильен Клод.

Женщины:

Лу Жанмонно.

Жулия Симон.

Жанна Ришар.

Жюстин Бреза-Буше.

Осеан Мишлон.

Софи Шово.

ЧМ-2025 продлится до 26 февраля. В России посмотреть онлайн чемпионат мира по биатлону можно на сервисе Okko. Российские биатлонисты участвовать в ЧМ-2025 не будут.