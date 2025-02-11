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Стал известен состав сборной Норвегии на смешанную эстафету на чемпионате мира — 2025

Стал известен состав сборной Норвегии на смешанную эстафету на чемпионате мира — 2025
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Сборная Норвегии объявила состав на первую гонку чемпионата мира — 2025, который стартует в среду, 12 февраля, в швейцарском Ленцерхайде. В смешанной эстафете выступят Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марен Ельмесет Киркеэйде, Стурла Холм Легрейд и Йоханнес Бё.

На чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия) норвежские биатлонисты в смешанной эстафете завоевали серебряные медали. Победу одержали спортсмены из сборной Франции.

Чемпионат мира по биатлону — 2025 продлится до 26 февраля. В России посмотреть онлайн чемпионат мира по биатлону можно на сервисе Okko. Российские биатлонисты участвовать в ЧМ-2025 не будут.

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