Стал известен состав сборной Норвегии на смешанную эстафету на чемпионате мира — 2025

Сборная Норвегии объявила состав на первую гонку чемпионата мира — 2025, который стартует в среду, 12 февраля, в швейцарском Ленцерхайде. В смешанной эстафете выступят Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марен Ельмесет Киркеэйде, Стурла Холм Легрейд и Йоханнес Бё.

На чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия) норвежские биатлонисты в смешанной эстафете завоевали серебряные медали. Победу одержали спортсмены из сборной Франции.

Чемпионат мира по биатлону — 2025 продлится до 26 февраля. В России посмотреть онлайн чемпионат мира по биатлону можно на сервисе Okko. Российские биатлонисты участвовать в ЧМ-2025 не будут.