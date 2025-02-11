Состав сборной Германии на чемпионат мира — 2025 по биатлону

В среду, 12 февраля, стартует чемпионат мира — 2025 по биатлону. Он пройдёт в швейцарском Ленцерхайде. В рамках программы турнира будут разыграны 12 комплектов медалей: 8 — в личных гонках, 4 — в эстафетах.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом одной из команд-фаворитов соревнований — сборной Норвегии.

Женщины:

Франциска Пройс,

Селина Гротиан,

София Шнайдер,

Юлия Таннхаймер,

Йоханна Пуфф.

Мужчины:

Филипп Хорн,

Йоханнес Кюн,

Филипп Наврат,

Данило Ритмюллер,

Юстус Штрелов.

ЧМ-2025 продлится до 26 февраля. В России посмотреть онлайн чемпионат мира по биатлону можно на сервисе Okko. Российские биатлонисты участвовать в ЧМ-2025 не будут.