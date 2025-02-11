Состав сборной Германии на чемпионат мира — 2025 по биатлону
В среду, 12 февраля, стартует чемпионат мира — 2025 по биатлону. Он пройдёт в швейцарском Ленцерхайде. В рамках программы турнира будут разыграны 12 комплектов медалей: 8 — в личных гонках, 4 — в эстафетах.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом одной из команд-фаворитов соревнований — сборной Норвегии.
Женщины:
- Франциска Пройс,
- Селина Гротиан,
- София Шнайдер,
- Юлия Таннхаймер,
- Йоханна Пуфф.
Мужчины:
- Филипп Хорн,
- Йоханнес Кюн,
- Филипп Наврат,
- Данило Ритмюллер,
- Юстус Штрелов.
ЧМ-2025 продлится до 26 февраля. В России посмотреть онлайн чемпионат мира по биатлону можно на сервисе Okko. Российские биатлонисты участвовать в ЧМ-2025 не будут.
Комментарии