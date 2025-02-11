Состав сборной Швеции на чемпионат мира — 2025 по биатлону

В среду, 12 февраля, стартует чемпионат мира — 2025 по биатлону. Он пройдёт в швейцарском Ленцерхайде. В рамках программы турнира будут разыграны 12 комплектов медалей: 8 — в личных гонках, 4 — в эстафетах.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом одной из команд-фаворитов соревнований — сборной Швеции:

Мужчины:

Йеспер Нелин;

Мартин Понсилуома;

Себастиан Самуэльссон;

Виктор Брандт;

Эмиль Нюквист.

Женщины:

Анна Магнуссон;

Элла Хальварссон;

Эльвира Эберг;

Ханна Эберг;

Юханна Скоттхейм;

Анна-Карин Хейденберг.

ЧМ-2025 продлится до 26 февраля. В России посмотреть онлайн чемпионат мира по биатлону можно на сервисе Okko. Российские биатлонисты участвовать в ЧМ-2025 не будут.