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Состав сборной Швеции на чемпионате мира по биатлону 2025: мужчины, женщины

Состав сборной Швеции на чемпионат мира — 2025 по биатлону
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В среду, 12 февраля, стартует чемпионат мира — 2025 по биатлону. Он пройдёт в швейцарском Ленцерхайде. В рамках программы турнира будут разыграны 12 комплектов медалей: 8 — в личных гонках, 4 — в эстафетах.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом одной из команд-фаворитов соревнований — сборной Швеции:

Мужчины:

Женщины:

  • Анна Магнуссон;
  • Элла Хальварссон;
  • Эльвира Эберг;
  • Ханна Эберг;
  • Юханна Скоттхейм;
  • Анна-Карин Хейденберг.

ЧМ-2025 продлится до 26 февраля. В России посмотреть онлайн чемпионат мира по биатлону можно на сервисе Okko. Российские биатлонисты участвовать в ЧМ-2025 не будут.

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