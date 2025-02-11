Состав сборной Швеции на чемпионат мира — 2025 по биатлону
В среду, 12 февраля, стартует чемпионат мира — 2025 по биатлону. Он пройдёт в швейцарском Ленцерхайде. В рамках программы турнира будут разыграны 12 комплектов медалей: 8 — в личных гонках, 4 — в эстафетах.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом одной из команд-фаворитов соревнований — сборной Швеции:
Мужчины:
- Йеспер Нелин;
- Мартин Понсилуома;
- Себастиан Самуэльссон;
- Виктор Брандт;
- Эмиль Нюквист.
Женщины:
- Анна Магнуссон;
- Элла Хальварссон;
- Эльвира Эберг;
- Ханна Эберг;
- Юханна Скоттхейм;
- Анна-Карин Хейденберг.
ЧМ-2025 продлится до 26 февраля. В России посмотреть онлайн чемпионат мира по биатлону можно на сервисе Okko. Российские биатлонисты участвовать в ЧМ-2025 не будут.
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