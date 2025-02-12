Чемпионат мира — 2025 по биатлону: расписание на 12 февраля

В среду, 12 февраля, стартует чемпионат мира — 2025 по биатлону. Он пройдёт в швейцарском Ленцерхайде. В рамках первого дня соревнований пройдёт одна гонка.

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). Расписание 12 февраля (время — мск):

16:30. Смешанная эстафета 4х6 км (женщины + мужчины).

Действующими чемпионами мира в данной дисциплине являются биатлонисты сборной Франции. На ЧМ-2024 в Нове-Место (Чехия) серебряные медали завоевали норвежцы, третьими были шведы.

В России посмотреть онлайн чемпионат мира по биатлону можно на сервисе Okko. Российские биатлонисты участвовать в ЧМ-2025 не будут.