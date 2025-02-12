Фийон Майе обвинил персонал сборной Франции в своём непопадании в смешанную эстафету на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Кентен Фийон Майе жёстко высказался о своём непопадании в состав сборной на смешанную эстафету на чемпионате мира — 2025.

«Я вообще не виню Эмильена или Эрика, которые ровным счётом ничего не сделали, я виню персонал. Мне очень хотелось принять участие в смешанной эстафете. Я не сбавлял темпа, потому что хотел бежать и показать, что я достоин этой гонки. Однако это не окупилось. Конечно, это было трудное решение, но я посчитал, что заслужил больше доверия со стороны команды», — приводит слова Фийона Майе Biathlon Live.

В составе команды Франции в смешанной эстафете пробегут Лу Жанмонно, Жулия Симон, Эмильен Жаклен и Эрик Перро.