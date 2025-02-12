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Смешанная 4 x 6 км Эстафета
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Фийон Майе обвинил персонал сборной Франции в своём непопадании в смешанную эстафету на ЧМ

Фийон Майе обвинил персонал сборной Франции в своём непопадании в смешанную эстафету на ЧМ
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Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Кентен Фийон Майе жёстко высказался о своём непопадании в состав сборной на смешанную эстафету на чемпионате мира — 2025.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
12 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Не началось

«Я вообще не виню Эмильена или Эрика, которые ровным счётом ничего не сделали, я виню персонал. Мне очень хотелось принять участие в смешанной эстафете. Я не сбавлял темпа, потому что хотел бежать и показать, что я достоин этой гонки. Однако это не окупилось. Конечно, это было трудное решение, но я посчитал, что заслужил больше доверия со стороны команды», — приводит слова Фийона Майе Biathlon Live.

В составе команды Франции в смешанной эстафете пробегут Лу Жанмонно, Жулия Симон, Эмильен Жаклен и Эрик Перро.

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