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Эльвира Эберг неожиданно не попала в состав Швеции на смешанную эстафету ЧМ-2025

Эльвира Эберг неожиданно не попала в состав Швеции на смешанную эстафету ЧМ-2025
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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг не вошла в состав команды Швеции на смешанную эстафету на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Её место заняла Анна Магнуссон.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
12 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Не началось

Эльвира Эберг занимает третье место в общем зачёте Кубка мира, что является лучшим результатом среди шведских биатлонисток. Напомним, она пропускала последний перед чемпионатом мира этап Кубка мира в Антхольце (Италия) из-за болезни.

Помимо Магнуссон, в эстафете за Швецию выступят сестра Эльвиры Ханна Эберг, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуэльссон. Гонка пройдёт сегодня, 12 февраля. Начало — в 16:30 по московскому времени.

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