Чемпионат мира — 2025 по биатлону, смешанная эстафета: во сколько начало, где смотреть

В среду, 12 февраля, стартует чемпионат мира — 2025 по биатлону. Он пройдёт в швейцарском Ленцерхайде. В рамках первого дня соревнований пройдёт смешанная эстафета 4х6 км. Её начало запланировано на 16:30 по московскому времени. В России прямую трансляцию гонки будет показывать онлайн-сервис Okko. Российские телеканалы транслировать соревнования не будут.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты не допущены до участия на чемпионате мира.

Действующими чемпионами мира в данной дисциплине являются биатлонисты сборной Франции. На ЧМ-2024 в Нове-Место (Чехия) серебряные медали завоевали норвежцы, третьими были шведы.