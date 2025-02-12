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Смешанная 4 x 6 км Эстафета
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ООО "ОККО"
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Начало прямой трансляции
16:30 Мск
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Чемпионат мира по биатлону 2025, смешанная эстафета: прямая трансляция, смотреть онлайн

Чемпионат мира — 2025 по биатлону, смешанная эстафета: во сколько начало, где смотреть
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В среду, 12 февраля, стартует чемпионат мира — 2025 по биатлону. Он пройдёт в швейцарском Ленцерхайде. В рамках первого дня соревнований пройдёт смешанная эстафета 4х6 км. Её начало запланировано на 16:30 по московскому времени. В России прямую трансляцию гонки будет показывать онлайн-сервис Okko. Российские телеканалы транслировать соревнования не будут.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
12 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Не началось

Напомним, российские и белорусские биатлонисты не допущены до участия на чемпионате мира.

Действующими чемпионами мира в данной дисциплине являются биатлонисты сборной Франции. На ЧМ-2024 в Нове-Место (Чехия) серебряные медали завоевали норвежцы, третьими были шведы.

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