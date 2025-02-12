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«Должен думать, что это главный приоритет». Стурла Легрейд — о выборе между КМ и ЧМ

«Должен думать, что это главный приоритет». Стурла Легрейд — о выборе между КМ и ЧМ
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Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд рассказал о подготовке к чемпионату мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария), а также признался, что много думает об общем зачёте Кубка мира, где является лидером.

«У меня было несколько дней без тренировок из-за заложенности носа, но в остальном всё было хорошо.

Я никогда не чувствовал себя настолько вовлечённым в борьбу. Четыре года назад я был близок к этому (победе в общем зачёте) и дал Йоханнесу отпор до самого конца. Тогда я не преодолел и половины пути, как сейчас. Я должен думать, что это главный приоритет, но можно добиться и того, и другого — хорошего чемпионата мира и хорошего завершения сезона», — приводит слова Легрейда TV2.

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