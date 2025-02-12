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«Будет здорово побить». Йоханнес Бё — о возможности установления рекорда по победам на ЧМ

«Будет здорово побить». Йоханнес Бё — о возможности установления рекорда по победам на ЧМ
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о своей подготовке к чемпионату мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария), который станет последним в его карьере.

«В каком-то смысле я ценю все последние вещи, которые делаю. Я с нетерпением жду возможности принять участие в этом чемпионате, хотя у меня нет чувства, что он последний. [Во время подготовки дома] дети и жена немного приболели, поэтому я провёл несколько дней один на даче. Когда они выздоровели, я на два дня вернулся домой, а затем отправился с командой на тренировочный сбор.

Я много думал о рекордах до Рождества, потом эти мысли отошли на второй план. Но если сейчас всё пойдёт хорошо, будет здорово их побить», — приводит слова Бё Nordic Magazine.

Если Йоханнес Бё выиграет одну золотую медаль на ЧМ-2025, то установит новый рекорд по количеству титулов чемпиона мира по биатлону.

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