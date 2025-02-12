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Олимпийский чемпион Пайффер выбрал фаворита ЧМ-2025 по биатлону между Бё и Легрейдом

Олимпийский чемпион Пайффер выбрал фаворита ЧМ-2025 по биатлону между Бё и Легрейдом
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Олимпийский чемпион по биатлону немец Арнд Пайффер считает норвежца Йоханнеса Бё фаворитом на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

«Стурла Холм Легрейд сохранял хладнокровие в очень эмоциональные моменты для биатлона и сейчас лидирует в общем зачёте Кубка мира благодаря своей невероятной стабильности — в этом сезоне он лишь дважды финишировал за пределами первой шестёрки.

Однако я по-прежнему считаю Йоханнеса Бё главным фаворитом в Ленцерхайде. Он знает свои возможности как никто другой, может переключать передачи по собственному желанию, и трасса подходит ему идеально. В прошлом году он выиграл в Ленцерхайде пасьют и масс-старт и занял второе место в спринте», — приводит слова Пайффера IBU.

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