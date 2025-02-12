Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Чемпионат мира по биатлону — 2025: текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты начнется в 16:30

Чемпионат мира по биатлону: текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты — в 16:30
Комментарии

В среду, 12 февраля, стартует чемпионат мира — 2025 по биатлону. Он пройдёт в швейцарском Ленцерхайде. В рамках первого дня соревнований пройдёт смешанная эстафета 4х6 км. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, начало которой запланировано на 16:30 по московскому времени.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
12 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Не началось

В России прямую трансляцию гонки можно посмотреть с помощью онлайн-сервиса Okko. Российские телеканалы транслировать соревнования не будут.

Действующими чемпионами мира в данной дисциплине являются биатлонисты сборной Франции. На ЧМ-2024 в Нове-Место (Чехия) серебряные медали завоевали норвежцы, третьими были шведы.

Материалы по теме
Милая история про талисман чемпионата мира по биатлону — 2025. Почему именно глухарь?
Милая история про талисман чемпионата мира по биатлону — 2025. Почему именно глухарь?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android