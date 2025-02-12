Чемпионат мира по биатлону: текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты — в 16:30

В среду, 12 февраля, стартует чемпионат мира — 2025 по биатлону. Он пройдёт в швейцарском Ленцерхайде. В рамках первого дня соревнований пройдёт смешанная эстафета 4х6 км. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, начало которой запланировано на 16:30 по московскому времени.

В России прямую трансляцию гонки можно посмотреть с помощью онлайн-сервиса Okko. Российские телеканалы транслировать соревнования не будут.

Действующими чемпионами мира в данной дисциплине являются биатлонисты сборной Франции. На ЧМ-2024 в Нове-Место (Чехия) серебряные медали завоевали норвежцы, третьими были шведы.