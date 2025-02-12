Лидер Кубка мира Франциска Пройс выразила надежду на успех на чемпионате мира — 2025

Лидер общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 немецкая биатлонистка Франциска Пройс обозначила цель завоевать медали на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

«Мой подход всегда был следующим: если вам удаётся подняться на пьедесталы почёта на Кубке мира, то столь же реалистичной целью является и успех на чемпионате мира. Я довольна успехами, которых достигла этой зимой, и надеюсь, что смогу продолжить в том же духе. Для меня важно подходить к гонкам с определённым спокойствием и выкладываться по полной. Надеюсь, я накопила достаточно энергии для предстоящих гонок. В целом я очень довольна своей подготовкой», — приводит слова Пройс Fondo Italia.