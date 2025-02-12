Биатлонист Хурайт рассказал, когда получит медаль ОИ-2010 после дисквалификации Устюгова

Бывший словацкий биатлонист Павол Хурайт заявил, что решение о перераспределении медалей Олимпийских игр — 2010 после дисквалификации российского биатлониста Евгения Устюгова будет принято на ближайшем заседании Международного олимпийского комитета (МОК). Оно пройдёт с 18 по 21 марта.

«Я жду подтверждения от Международного олимпийского комитета. Это должно произойти на следующем заседании. Сейчас медаль дома, в специальном мешочке в шкафу. Ждёт, когда уйдёт от меня», — приводит слова Хурайта Sportovy.cas.

В ноябре 2024 года стало известно о дисквалификации Евгения Устюгова по делу о биологическом паспорте. Он лишился золотой медали масс-старта Игр-2010. Золото перешло титулованному французу Мартену Фуркаду, серебро — Хурайту, а бронза — австрийцу Кристофу Зуманну.