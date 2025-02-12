Немецкий канал ZDF поставил фото Эдуарда Латыпова на обложку трансляции эстафеты на ЧМ

Немецкий телеканал ZDF поставил фотографию российского биатлониста Эдуарда Латыпова с Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) на обложку грядущей трансляции смешанной эстафеты на чемпионате мира — 2025. Напомним, сборные России и Беларуси отстранены от участия на ЧМ.

Фото: Скриншот сайта

Сегодня, 12 февраля, в швейцарском Ленцерхайде стартует чемпионат мира по биатлону. Начало смешанной эстафеты запланировано на 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.

В России прямую трансляцию гонки можно посмотреть с помощью онлайн-сервиса Okko. Российские телеканалы транслировать соревнования не будут.