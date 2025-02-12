Эдуард Латыпов и Ирина Казакевич дали идентичные прогнозы на смешанную эстафету на ЧМ-2025

Российские биатлонисты Эдуард Латыпов и Ирина Казакевич предположили, кто составит призовую тройку в смешанной эстафете на чемпионате мира — 2025. Примечательно, что прогнозы у спортсменов совпали полностью.

Латыпов: По моему мнению, выиграет сборная Франции, второе место будет у Норвегии и третье — у сборной Швеции.

Казакевич: Победу одержит сборная Франции, поскольку, по моему мнению, это один из самых стабильных составов. Вторыми будут норвежцы, а за бронзу поборется шведская команда. Но думаю, что именно эти три сборные в принципе будут биться за победу.

Сегодня, 12 февраля, в швейцарском Ленцерхайде стартует чемпионат мира по биатлону. Начало смешанной эстафеты запланировано на 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.