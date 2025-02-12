Симон и Магнуссон столкнулись на старте смешанной эстафеты ЧМ. У Жулии сломались две палки
Поделиться
В эти минуты проходит смешанная эстафета на чемпионате мира — 2025 по биатлону в Ленцерхайде (Швейцария). На первом круге гонки произошло столкновение между двумя спортсменками — француженкой Жулией Симон и шведкой Анной Магнуссон. Обе девушки упали, у представительницы Франции сломались две палки. Инцидент обошёлся без серьёзных последствий, обе биатлонистки продолжили гонку.
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
12 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Идёт
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию смешанной эстафеты на чемпионате мира — 2025. В России прямую трансляцию гонки можно посмотреть с помощью онлайн-сервиса Okko. Российские телеканалы данные соревнования не транслируют.
Комментарии
- 12 февраля 2025
-
16:40
-
16:17
-
15:33
-
14:49
-
14:32
-
14:10
-
13:33
-
11:38
-
11:20
-
11:05
-
10:06
-
10:00
-
09:48
- 11 февраля 2025
-
22:00
-
18:00
-
15:11
-
14:00
-
10:02
-
04:42
- 10 февраля 2025
-
17:00
-
15:06
-
10:29
- 9 февраля 2025
-
20:41
- 8 февраля 2025
-
14:46
-
00:15
-
00:00
- 6 февраля 2025
-
14:40
-
11:36
- 5 февраля 2025
-
20:54
-
20:39
-
19:09
-
18:35
-
15:38
-
12:51
-
12:23