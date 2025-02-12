Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Симон и Магнуссон столкнулись на старте смешанной эстафеты ЧМ. У Жулии сломались две палки

Симон и Магнуссон столкнулись на старте смешанной эстафеты ЧМ. У Жулии сломались две палки
Комментарии

В эти минуты проходит смешанная эстафета на чемпионате мира — 2025 по биатлону в Ленцерхайде (Швейцария). На первом круге гонки произошло столкновение между двумя спортсменками — француженкой Жулией Симон и шведкой Анной Магнуссон. Обе девушки упали, у представительницы Франции сломались две палки. Инцидент обошёлся без серьёзных последствий, обе биатлонистки продолжили гонку.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
12 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Идёт

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию смешанной эстафеты на чемпионате мира — 2025. В России прямую трансляцию гонки можно посмотреть с помощью онлайн-сервиса Okko. Российские телеканалы данные соревнования не транслируют.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android