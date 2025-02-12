Симон и Магнуссон столкнулись на старте смешанной эстафеты ЧМ. У Жулии сломались две палки

В эти минуты проходит смешанная эстафета на чемпионате мира — 2025 по биатлону в Ленцерхайде (Швейцария). На первом круге гонки произошло столкновение между двумя спортсменками — француженкой Жулией Симон и шведкой Анной Магнуссон. Обе девушки упали, у представительницы Франции сломались две палки. Инцидент обошёлся без серьёзных последствий, обе биатлонистки продолжили гонку.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию смешанной эстафеты на чемпионате мира — 2025. В России прямую трансляцию гонки можно посмотреть с помощью онлайн-сервиса Okko. Российские телеканалы данные соревнования не транслируют.