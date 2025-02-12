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Смешанная 4 x 6 км Эстафета
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Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира — 2025

Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира — 2025
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Французские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Они преодолели дистанцию за 1:04.41,5. Второе место заняла сборная Чехии с результатом 1:05.55,3. Тройку сильнейших замкнули биатлонисты из Германии (1:05.59,9).

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
12 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Чехия
3
Германия

Чемпионат мира по биатлону – 2025. Ленцерхайде, Швейцария. Смешанная эстафета

1. Франция (Жулия Симон, Лу Жанмонно, Эрик Перро, Эмильен Жаклен) – 1:04.41,5 (1 штрафной круг + 6 дополнительных патронов)

2. Чехия (Джессика Ислова, Тереза Воборникова, Витезслав Горниг, Михал Крчмарж) – отставание 1.13,8 (0+9)

3. Германия (Селина Гротиан, Франциска Пройс, Филипп Наврат, Юстус Штрелов) + 1.18,4 (0+11)

4. Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марен Ельмесет Киркеэйде, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё) + 1.21,1 (2+8)

5. Швеция (Анна Магнуссон, Ханна Оберг, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон) + 1.36,5 (1+10)

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