Сборная Чехии выиграла первую за пять лет медаль в смешанной эстафете

Биатлонисты сборной Чехии впервые за пять лет попали в тройку призёров в рамках смешанной эстафеты. Сегодня, 12 февраля, чехи заняли второе место на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Они преодолели дистанцию за 1:05.55,3.

В составе сборной Чехии выступили Джессика Ислова, Тереза Воборникова, Витезслав Горниг и Михал Крчмарж. Победителями смешанной эстафеты на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария) стали биатлонисты из Франции (1:04.41,5). Тройку сильнейших замкнули представители Германии (1:05.59,9).

Отметим, ранее представители Чехии выигрывали медаль чемпионата мира в 2021 году. Для страны это первое за четыре года попадание на подиум.