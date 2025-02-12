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Смешанная 4 x 6 км Эстафета
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Сборная Чехии выиграла первую за пять лет медаль в смешанной эстафете

Сборная Чехии выиграла первую за пять лет медаль в смешанной эстафете
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Биатлонисты сборной Чехии впервые за пять лет попали в тройку призёров в рамках смешанной эстафеты. Сегодня, 12 февраля, чехи заняли второе место на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Они преодолели дистанцию за 1:05.55,3.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
12 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Чехия
3
Германия

В составе сборной Чехии выступили Джессика Ислова, Тереза Воборникова, Витезслав Горниг и Михал Крчмарж. Победителями смешанной эстафеты на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария) стали биатлонисты из Франции (1:04.41,5). Тройку сильнейших замкнули представители Германии (1:05.59,9).

Отметим, ранее представители Чехии выигрывали медаль чемпионата мира в 2021 году. Для страны это первое за четыре года попадание на подиум.

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