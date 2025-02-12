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Сборная Норвегии впервые с 2017 года осталась без медали смешанной эстафеты на ЧМ

Сборная Норвегии впервые с 2017 года осталась без медали смешанной эстафеты на ЧМ
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Биатлонисты сборной Норвегии неудачно выступили в смешанной эстафете на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария), заняв итоговое четвёртое место. Норвежцы остались без подиума впервые с 2017 года. На чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене (Германия) они стали восьмыми.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
12 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Чехия
3
Германия

Победителями смешанной эстафеты на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария) стали биатлонисты из Франции (1:04.41,5). Второе место заняли спортсмены из Чехии. Они преодолели дистанцию за 1:05.55,3. Тройку сильнейших замкнули представители Германии (1:05.59,9).

Напомним, в составе сборной Норвегии в рамках смешанной эстафеты выступили Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марен Ельмесет Киркеэйде, Стурла Холм Легрейд и Йоханнес Бё.

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