Сборная Норвегии впервые с 2017 года осталась без медали смешанной эстафеты на ЧМ

Биатлонисты сборной Норвегии неудачно выступили в смешанной эстафете на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария), заняв итоговое четвёртое место. Норвежцы остались без подиума впервые с 2017 года. На чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене (Германия) они стали восьмыми.

Победителями смешанной эстафеты на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария) стали биатлонисты из Франции (1:04.41,5). Второе место заняли спортсмены из Чехии. Они преодолели дистанцию за 1:05.55,3. Тройку сильнейших замкнули представители Германии (1:05.59,9).

Напомним, в составе сборной Норвегии в рамках смешанной эстафеты выступили Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марен Ельмесет Киркеэйде, Стурла Холм Легрейд и Йоханнес Бё.