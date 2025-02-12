Французские биатлонисты второй раз подряд выиграли в смешанной эстафете в рамках ЧМ

Сегодня, 12 февраля, французские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Жулия Симон, Лу Жанмонно, Эрик Перро и Эмильен Жаклен преодолели дистанцию за 1:04.41,5. Они повторили своё достижение 2024 года.

Напомним, в рамках чемпионата мира — 2024 французы также одержали победу в смешанной эстафете. Тогда в составе сборной выступали Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Жюстин Бреза-Буше и Жулия Симон.

Второе место заняла сборная Чехии с результатом 1:05.55,3. Тройку сильнейших замкнули биатлонисты из Германии (1:05.59,9). Отметим, норвежские биатлонисты остались без подиума впервые с 2017 года.